LAZ-MIL (0-1). Due cambi (entrambi a destra) per Baroni ad inizio ripresa

vedi letture

Ad inizio ripresa, due cambi nella Lazio: entra Marusic per Lazzari, tra i peggiori nelle file biancocelesti avendo subito per tutto il primo tempo le scorribande dal suo lato di Okafor e Pulisic, ed entra Isaken per Tchaouna.