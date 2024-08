LAZ-MIL (1-1). Il Milan sbaglia la pressione e Castellanos, non seguito da Terracciano, punisce

vedi letture

Pareggia la Lazio al minuto 62. Pressione sbagliata nei tempi di Emerson Royal e buco sulla destra rossonera nel quale si infila Nuno Tavares, che la mette in mezzo per il solo Castellanos (non seguito da Terracciano) per l'1-1 laziale.