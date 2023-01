LAZ-MIL (3-0): terzo gol della Lazio su rigore. Follia di Tatarusanu e Kalulu

MilanNews.it

Terzo gol della Lazio al minuto 67, gol di Luis Alberto su calcio di rigore. Penalty arrivato per una doppia follia firmata Tatarusanu-Kalulu. Il portiere non esce su un pallone ampiamente alla portata e permette a Felipe Anderson di controllare ed entrare in area: il brasiliano mette in mezzo per Pedro, unico biancoceleste in mezzo a quattro rossoneri. Lo spagnolo arriva al tiro ma Kalulu lo aggancia e lo abbatte nel cuore dell'area di rigore. Fischio obbligato del direttore di gara.