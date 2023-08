Lazetic di nuovo in prestito: sono solo due le presenze con il Milan

Marko Lazetic andrà in prestito al Fortuna Sittard. Da quando il suo cartellino appartiene al Milan, il giovane attaccante ha girato l'Europa vestendo altre maglie. E con quella rossonera? Al Milan Lazetic ha giocato perlopiù in Primavera: 10 presenze. In prima squadra la sua esperienza si limita a 2 singole presenze: una in Coppa Italia e una in campionato, per un totale di 12 minuti.