Lazetic non ingrana neanche in Eredivisie: i suoi numeri al Fortuna Sittard

vedi letture

Marko Lazetic è ancora un giocatore del Milan. Il serbo era arrivato, giovanissimo, nel gennaio del 2022 e da quel momento aveva trovato pochissimo spazio con la prima squadra, giocando soprattutto con la Primavera. Dopo il prestito in Austria all'Altach nella seconda parte della scorsa stagione, Lazetic quest'annon gioca in prestito al Fortuna Sittard, in Olanda.

In Eredivisie, però, le cose non vanno molto meglio e l'esplosione di Lazetic ancora non è avvenuta. Per lui tra campionato e coppa solamente 9 partite giocate di cui appena 3 dal primo minuto. Nessun gol e nessun assist all'attivo: l'unica nota è un'ammonizione.