Lazio, 0 tiri in porta contro il Milan: non succedeva da ottobre 2020 contro la Sampdoria

Nello sconfitta contro il Milan per 2-0 a San Siro, la Lazio non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio della porta dei rossoneri: ai biancocelesti non capitava di non concludere mai in porta in una partita di Serie A da ottobre 2020 quando affrontò in trasferta la Sampdoria (3-0 per i blucerchiati il risultato finale).