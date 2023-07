Lazio: 2-0 all'Nk Bravo nell'ultima amichevole ad Auronzo

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Con la vittoria sugli sloveni del NK Bravo per 2-0, la Lazio termina le amichevoli in programma ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti chiuderanno il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo il 28 luglio; il 3 agosto è fissata l'amichevole a Birmingham contro l'Aston Villa, il 6 quella in casa del Girona. Contro il Bravo, la Lazio parte forte con la traversa di Vecino, poi perde Cataldi per un problema alla coscia. Il gol lo firma Immobile, conquistando un rigore che poi trasforma. Nella ripresa va a segno sempre il capitano, imbeccato da un filtrante di Luis Alberto; Sarri poi sostituisce il centravanti per far debuttare l'unico acquisto biancoceleste finora, ossia Valentin Castellanos.

Capitolo mercato: il club di Claudio Lotito ha di fatto chiuso l'acquisto di Djibril Sow dall'Eintracht Francoforte. Mezzala ma anche regista, lo svizzero di origini senegalesi era in scadenza nel 2024 e costerà alla Lazio 15 milioni di euro; per lui pronto un quinquennale. Luis Alberto, infine, è stato accontentato dalla dirigenza per il prolungamento fino al 2027 con ingaggio maggiorato. Ieri sera lo spagnolo aveva espresso con un post su Instagram ("C'è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù") il malumore per il mancato rinnovo contrattuale. (ANSA).