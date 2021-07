Lazio, ancora assente Luis Alberto. Il rischio concreto è di ritrovarsi un separato in casa

Luis Alberto continua ad essere un assente ingiustificato in casa Lazio. Tre giorni senza farsi vedere e ancora non c'è certezza sulla data in cui deciderà di porre termine al suo ammutinamento. Sarri, nel giorno della sua presentazione, non si è tirato indietro: "Luis Alberto non ha risposto ad una convocazione, è un problema gestionale e societario. Dal punto di vista morale deve parlare con me e con i compagni. E ci deve convincere sui motivi di questo ritardo. Altrimenti dovrà chiedere scusa a me e agli altri. Nelle mie squadre non è prevista la pena di morte per chi non rispetta le regole, ma certe situazioni vanno comunque chiarite bene"



Alla base dello strappo - Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport non trovano riscontro i motivi addotti dal giocatore per giustificare il ritardo (il recupero di alcuni giorni di ferie). Il dubbio è che dietro al ritardo dello spagnolo ci sia la volontà di andare allo scontro con la società. Probabile che ci sia un club che sta preparando il corteggiamento: nei giorni scorsi si era parlato di Atletico Madrid e Villarreal, ma anche il Real Madrid sta facendo un pensierino al mago. Lotito lo valuta 50-60 milioni, una cifra che molto difficilmente potrà essere versata anche da un top club. Il rischio, concreto, è quello di ritrovarsi con un separato in casa.