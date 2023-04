Lazio, Casale: "Sabato contro il Milan: mi auguro che la squadra non pensi di aver centrato l’obiettivo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Casale, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il ko subito sul campo dell'Inter:

“Quando si viene in questi stadi bisogna difendere come collettivo, siamo stati la miglior difesa del campionato non solo per merito della retroguardia ma soprattutto grazie al lavoro del gruppo. Oggi, invece, non è stato così. Dobbiamo ripartire perché tra tre giorni si torna in campo. In occasione del secondo gol l’arbitro ha applicato la norma del vantaggio che noi purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Serve rimboccarsi le maniche perché siamo ancora in alto in classifica. Andiamo avanti a testa bassa, oggi avevamo una grande opportunità che non siamo riusciti a sfruttare. Lavoriamo verso il Sassuolo e poi giocheremo con il Milan tra una settimana. Mi auguro che la squadra non pensi di aver centrato l’obiettivo, le altre squadre possono tornare in corsa in poche partite. Dal punto di vista fisico anche le altre squadre possono soffrire i cambi di temperatura. Non voglio cercare alibi ma pensare positivo”.