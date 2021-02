Lazio, caso tamponi: Lotito verso l'inibizione, escluso il rischio penalizzazione

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, entro i 21 febbraio, arriverà la decisione della Procura Federale in merito al caso tamponi che ha coinvolto la Lazio. Il club biancoceleste ha presentato una ricca memoria difensiva per dimostrare che la responsabilità del mancato contatto con l'ASL fosse tutta del laboratorio di Avellino. Verosimilmente però, rispetto ad altri casi in cui si è arrivati al patteggiamento, in questo caso, che ha coinvolto molto anche i media e l'opinione pubblica, si arriverà al deferimento dei medici e di Lotito, che dunque dovrebbe ricevere un'inibizione a tempo ancora da quantificare. Praticamente escluso invece, il rischio punti di penalizzazione per il club in campionato.