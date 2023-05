MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sconfitta contro l'Inter, Cataldi, centrocampista della Lazio, è uscito malconcio da San Siro a causa di forte trauma al polpaccio destro e non ci sarà per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. In dubbio la sua presenza anche per la gara contro il Milan.