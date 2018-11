La Lazio tornerà a lavorare oggi sul campo di Formello. Simone Inzaghi, dopo l'ultimo pareggio in Serie A contro il Sassuolo, aveva concesso due giorni di riposo per lunedì e martedì ai propri calciatori. I biancocelesti inizieranno oggi a lavorare in vista del Milan, senza i calciatori convocati dalle Nazionali.