Lazio e Fiorentina su Dominguez, ma Thiago Motta vorrebbe trattenere il giocatore

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, vorrebbe trattenere Nicolas Dominguez, centrocampista classe '98 su cui ormai da tempo fioccano interessi sia in Serie A che all'estero. Ormai noto, in questo senso, l'interesse della della Fiorentina in Italia - che lo considera uno dei primi nomi per il dopo Amrabat - l'argentino è anche sul taccuino del Siviglia e della Lazio in caso di un addio illustre in mediana. Oltre al Milan, piace a Maurizio Sarri, per un nome che torna in orbita biancoceleste dopo i primi approcci di gennaio.