Lazio, idea Gustav Isaksen per l'attacco

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Lazio ha messo gli occhi su Gustav Isaksen, attaccante esterno classe 2001 del Midtjylland. Sul giocatore danese c'è anche il Milan, ma per i rossoneri non è la prima scelta in quel ruolo visto che i preferito sono Danjuma e Chukweze del Villarreal.