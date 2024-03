Lazio, ieri Martuscello domani Tudor. Montolivo: "Al Milan mi successe la stessa cosa"

Ieri sera la Lazio è stata ospite al Benito Stirpe del Frosinone di Eusebio Di Francesco. A fronte delle dimissioni di Maurizio Sarri, sulla panchina della compagine biancoceleste si è seduto lo storico vice del toscano Giovanni Martuscello, che già da domani lascerà però la carica ad Igor Tudor, che diventerà il nuovo allenatore della formazione capitolina per il prossimo anno e mezzo.

Chi in passato ha vissuto una situazione simile a questa è stato Riccardo Montolivo. Nel corso del prepartita di Frosinone-Lazio, l'ex capitano del Milan ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di DAZN: "A me è capitato con l'esonero di Allegri. Era stato scelto Seedorf allenatore, ma arrivava dopo una partita di campionato in cui la panchina fu occupata da Tassotti. E' una situazione un po' strana. I calciatori devono pensare alla squadra e basta. All'epoca eravamo a gennaio, ora siamo a marzo inoltrato, ma credo che debba venir fuori l'orgoglio dei ragazzi".