Lazio, in giornata la rifinitura pre-Milan. Baroni in conferenza alle 15:30

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan oggi, venerdì 30 agosto 2024, alle ore 15:30 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e i social biancocelesti ufficiali.

LE ULTIME DA CASA LAZIO

Dopo la sconfitta contro il Parma, il Milan di Fonseca si prepara alla prossima sfida di campionato a Roma contro la Lazio di mister Baroni. Come i rossoneri, anche i biancocelesti sono reduci da una sconfitta, 2-1 sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Lucca e Thauvin. In vista dell'imminente impegno contro il Milan, in programma sabato sera alle 20.45 all'Olimpico.

Lazio: infortunati e squalificati

In dubbio: Casale (problema al flessore)

Out: Gila (lesione di medio grado retto femorale coscia sx), Pellegrini Lu. (ferita lacero contusa gamba dx e vari traumi contusivi)

Diffidati: ---

Squalificati: ---