Lazio: Inzaghi, credo alla Champions

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Occorre avere equilibrio sia quando si vince sia quando si perde, guardo ai fatti. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma credo fortemente nella conquista della qualificazione alla Champions League, ce la siamo sempre giocata contro tutti. Questi ragazzi nella passata stagione sono arrivati quarti, prima ancora quinti, ora si meritano la classifica che hanno sia in Serie A che in Europa League". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro la Spal allo stadio Olimpico. E' una partita, quella di domani, che segue la sconfitta interna per 3-0 contro l'Inter: "Lunedì - specifica Inzaghi - abbiamo perso un match importante, abbiamo analizzato gli errori commessi e ci siamo assunti le nostre responsabilità. Domani affronteremo un avversario tosto e forte".