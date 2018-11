Lazio, Inzaghi: "Il Milan ha qualche problema ma scenderà in campo in undici, anche noi avremo defezioni"

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, ha affrontato i temi della gara di domani: "Sarà una partita per noi difficile, affrontiamo un Milan con qualche problema ma che scenderà in campo in undici. Sarà una grande partita, dovremo affrontarla nel migliore dei modi, sarà importante per noi e per la nostra classifica. Mi sarebbe piaciuto giocarmela con le squadre al completo, purtroppo non sarà così e avremo defezioni entrambe ma nel calcio moderno sappiamo che dobbiamo convivere con dei problemi sempre nel calcio moderno, tutte le squadre che fanno le coppe. E' difficile essere sempre al completo, serve essere bravi a scegliere i migliori".