Lazio, Inzaghi se la cava con 5mila euro di multa per la reazione nella partita contro il Milan

Il Giudice Sportivo ha emesso oggi il consueto comunicato che fa seguito alla giornata di campionato appena conclusasi: 5mila euro di ammenda più diffida per Simone Inzaghi "per avere, al 50' del secondo tempo tempo, nonostante fosse stato più volte richiamato, abbandonato l'area tecnica di circa 10 metri verso il centro campo, rifiutandosi successivamente di lasciare spontaneamente il terreno di gioco e manifestando il suo dissenso al riguardo in maniera plateale".