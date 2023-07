Lazio, la scadenza di Milinkovic-Savic non spaventa Lotito: serviranno almeno 35 milioni di euro

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio il tempo gioca in favore di Maurizio Sarri. Come scrive Il Tempo infatti, più passano i giorni e maggiore è la possibilità che Sergej Milinkovic-Savic possa rimanere in biancoceleste anche nella prossima stagione. La scadenza del 2024 non sembra spaventare più di tanto il presidente Claudio Lotito che non intende accettare offerte al ribasso: la trattativa si potrebbe aprire per 35-40 milioni, qualsiasi proposta inferiore non verrebbe considerata.

La conferma del Sergente - scrive il quotidiano romano - sarebbe il miglior acquisto per poter puntare ancora una volta a uno dei quattro posti. Il presidente Lotito è pronto a rilanciare, un’eventuale qualificazione in Champions League varrebbe almeno altri sessanta milioni di euro, e a quel punto avrebbe un senso lasciar partire il giocatore a parametro zero.