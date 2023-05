Lazio, Lazzari: "Con il Milan sarà uno scontro diretto"

MilanNews.it

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato in mixed ai media presenti, tra cui TMW, dopo la vittoria contro il Sassuolo

Quanto diventa importante la sfida contro il Milan?

"Mancano 5 partite alla fine, non c'è niente di scontato, basta vedere i risultati delle altre. Non era scontato vincere per noi, il Sassuolo è una grande squadra. Con il Milan sarà uno scontro diretto, utilizzeremo questi 2 giorni per recuperare al meglio le energie fisiche, mentali e prepararsi al meglio al big match".