Lazio: lesione muscolare, per Immobile lungo stop

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il 2022 calcistico di Ciro Immobile è finito in anticipo: il centravanti e capitano della Lazio, uscito per infortunio alla mezz'ora della gara di domenica scorsa contro l'Udinese, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, come emerso dagli accertamenti effettuati oggi, e rientrerà in campo solamente nel nuovo anno. Per quanto i tempi di recupero non siano stati ancora definiti con precisione dallo staff medico biancoceleste, l'attaccante dovrà fermarsi per almeno un mese, e quindi salterà tutte le sfide rimaste da adesso alla sosta per il Mondiale, tra cui i big match di campionato contro Roma e Juve. (ANSA).