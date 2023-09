Lazio, Lotito: "Ho speso cento milioni, più di tutti. Altri hanno preso solo in prestito..."

"Io sul mercato ho speso oltre 100 milioni". A parlare è Claudio Lotito, riportato dal Corriere dello Sport, che spiega come il patron biancoceleste non siano tornati alcuni conti emersi dai media dopo la fine del mercato di venerdì sera. Da Castellanos a Guendouzi, passando per Pellegrini e Rovella, il mercato della Lazio ha avuto un'impennata nelle ultime settimane, tra acquisti definitivi e calciatori che verranno riscattati la prossima estate.

E sempre Lotito ha rivendicato le sue spese proprio qualche giorno fa, in una nota ad Adnkronos e ANSA: "Io per la mia squadra ho speso cento milioni, sono quello che ha speso più di tutti, senza ricevere alcun favoritismo per la mia posizione. Altri invece non hanno comprato nessuno, hanno preso giocatori solo in prestito...", aveva spiegato, mandando una frecciatina alla Roma e al rivale Dan Friedkin, a pochi giorni dall'arrivo nella capitale di Romelu Lukaku.