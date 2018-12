Lazio: Lotito, l'ambiente è sereno

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Da diverso tempo è capitato di poter acquisire notizie volte solo a destabilizzare ambiente. Il nostro ambiente è sereno come una grande famiglia in cui ci sono anche vedute diverse. Ma certe situazioni non esistono. Voglio il rispetto della verità e non notizie false". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in conferenza stampa a Formello per fare il punto sul ritiro della squadra e fare chiarezza sul momento dei biancocelesti. Sulla fiducia al tecnico, Simone Inzaghi e sullo staff, Lotito ha chiarito: "L'allenatore sarà l'allenatore dei prossimi anni, il direttore sportivo sarà il direttore sportivo dei prossimi anni e il club manager (Angelo Peruzzi, ndr) sarà il club manager dei prossimi anni", ha specificato il patron biancoceleste.