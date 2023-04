Lazio, Lotito non ascolterà offerte inferiori a 40 milioni per Milinkovic-Savic

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna fa il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic e spiega come anche nelle ultime settimane il suo agente abbia ribadito alla Lazio il no al rinnovo di contratto. Il centrocampista però non ha intenzione di lasciare la Lazio a zero nel 2024, motivo per il quale immaginare una cessione in estate è sempre più facile.