Lazio, Lotito punge il Milan? "In Champions senza bisogno della penalizzazione della Juve"

Parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport in commento alla stagione appena conclusa, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha lanciato una frecciatina nemmeno tanto velata al Milan: "Con Sarri c’è armonia, e dove c’è armonia c’è ricchezza - le parole del numero uno biancoceleste - Non a caso siamo arrivati secondi in A. Secondi, dico: di cosa parliamo? E non perché la Juve è stata penalizzata, lo saremmo stati lo stesso, anche se avessero avuto quei dieci punti in più. Dicevano che saremmo arrivati noni, decimi...".