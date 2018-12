Lazio, Lotito svela: "In estate abbiamo avuto offerte importanti che nessun presidente avrebbe rifiutato"

Intervenuto in conferenza stampa direttamente da Formello, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato anche di mercato, tornando a quanto accaduto in estate: "Possibili cessioni? In estate abbiamo avuto offerte importanti che nessun presidente al mondo avrebbe rifiutato". Possibile ci sia stato un riferimento a Milinkovic-Savic, cercato anche dal Milan negli scorsi mesi.