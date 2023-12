Lazio, Luis Alberto fermo per un mese. Ko anche Immobile

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Brutte notizie per Maurizio Sarri e per la Lazio: gli esami clinici svolti da Luis Alberto hanno evidenziato "una lesione di basso/medio grado dell'adduttore della coscia sinistra", come si legge nel comunicato ufficiale del club. Il centrocampista spagnolo si è fatto male nella trasferta di Empoli, la stessa che ha lasciato Sarri privo di Ciro Immobile. Il capitano ha riportato un trauma distrattivo ai flessori della coscia destra (due-tre settimane di stop), mentre Luis Alberto resterà fuori più a lungo, un mese circa: addio quindi alle sfide contro Frosinone, Udinese e Lecce in campionato, più i quarti di finale di Coppa Italia (il 9 gennaio).

Quasi sicuro il forfait per la semifinale di Supercoppa italiana con l'Inter a Riad il 19 gennaio e l'eventuale finale del 22; a rischio anche il big match col Napoli (il 28 gennaio). Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche "e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano - si legge sempre sul sito della Lazio -. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero". (ANSA).