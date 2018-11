Lazio, malumore Lotito dopo il Milan. La causa è Simone Inzaghi

Claudio Lotito non è del tutto soddisfatto per come Simone Inzaghi sta gestendo la Lazio in questa stagione. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che racconta di un presidente particolarmente nervoso domenica sera all'Olimpico per come il tecnico biancoceleste ha gestito il match contro il Milan. "Non ero nervoso, ma certamente non ero felice per l’andamento della gara. Io partecipo emotivamente agli eventi seppur in modo composto, senza andare in escandescenza", ha dichiarato lo stesso Lotito nella giornata di ieri. La sostituzione di Milinkovic nella ripresa e il tardivo inserimento di Caicedo le mosse di Inzaghi che al numero uno della Lazio proprio non sono andate giù.