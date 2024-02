Lazio-Milan, alla ricerca della vittoria che manca da tre partite: i dati dei rossoneri in trasferta

Vigilia di Lazio-Milan, con i rossoneri che domani sera saranno impegnati all'Olimpico in una sfida che potrà indirizzare molto il discorso Champions. I biancocelesti non stanno passando un momento felice, tra prestazioni in campo e qualche battibecco extracampo, ma anche la squadra di Pioli non è proprio al massimo della forma: tra Europa League e Serie A sono già tre partite di fila senza vincere.

L'occasione, sia per tornare alla vittoria e sia per mettere un punto quasi definitivo al discorso qualificazione in Champions, è davvero molto ghiotta. A parte Pobega, che rimarrà out ancora a lungo, mister Pioli ritrova tutta la squadra a disposizione: i tre punti in trasferta non sono di certo un obiettivo impossibile, anche visto il rendimento fuori dalle mura amiche dei rossoneri in Serie A quest'anno.

IL MILAN IN TRASFERTA

13 gare

7 vittorie

3 pareggi

3 sconfitte