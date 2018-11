Lazio-Milan, all’Olimpico è il festival del gol

Quando il Milan fa visita alla Lazio (in Serie A) i gol sbocciano con regolarità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ultimo 0-0 risale a quasi 12 anni fa (gennaio 2007) quando Simone Inzaghi e Gattuso il campo lo calcavano da calciatori. Da allora a Roma il tabellino si è sempre riempito di marcatori. Nel complesso, la sfida in casa Lazio si è chiusa senza reti solo 11 volte su 75 e negli ultimi 6 faccia a faccia in campionato entrambe hanno segnato almeno un gol: la media è di 3,7 a partita.