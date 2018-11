Lazio-Milan senza reti nei primi 45'. Un palo salva i biancocelesti

Nessun gol nel primo tempo di Lazio-Milan ma non sono mancate le emozioni. Biancocelesti che hanno tenuto il piglio del gioco quasi sempre, mancando però nell'affondo decisivo. Nonostante ciò l'occasione più limpida dell'incontro è di marca Milan con Hakan Calhanoglu che colpisce il palo da posizione ravvicinata: provvidenziale nell'occasione il tocco di Strakosha. Un gol annullato per la Lazio segnato da Milinkovic-Savic per fuorigioco di Ciro Immobile. Lo stesso centravanti nel finale della prima frazione di gara può portare in vantaggio i suoi in una carambola in area di rigore sul quale prima Donnarumma e poi Rodriguez dicono di no. Regge bene l'urto finora la difesa incerottata del Milan.