Lazio-Milan, Tonali è il giocatore del Milan che ha recuperato più palloni

Per Sandro Tonali, domenica sera, non solo il gol allo scadere che regala tre punti vitali al Milan nella corsa per il titolo. La prestazione del numero 8 del Milan è stata solida in tutto e per tutto. A testimoniarlo anche gli 11 recuperi fatti registrare all'Olimpico, il numero più alto tra i calciatori rossoneri contro la Lazio. Altra prestazione monstre per il centrocampista del Milan.