Lazio, Milinkovic-Savic vicinissimo all'Al-Hilal: mancano pochi dettagli, operazione in chiusura

Sergej Milinkovic-Savic è sempre più vicino all'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita che dopo aver convinto la Lazio ha adesso anche il sì del centrocampista. Il serbo svolgerà la consuete visite mediche tra domani e giovedì e mancano adesso soltanto alcuni dettagli prima della definitiva fumata bianca, che a questo punto non è a rischio.

Le cifre.

Come detto mancano ancora alcuni piccoli dettagli da sistemare, con le parti che stanno continuando a limare le distanze, con l'affare sempre più vicino alla chiusura. Alla Lazio andranno circa 40 milioni di euro, mentre il giocatore andrà a guadagnare 20 milioni di euro a stagione, per un altro talento vicinissimo a lasciare il calcio europeo per iniziare una nuova avventura in Arabia.