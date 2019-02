Lazio: Milinkovic stop, salta Siviglia

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Lesione muscolare di primo grado all'adduttore della coscia sinistra. Sergej Milinkovic-Savic dovrà star fermo per almeno 20 giorni dopo l'infortunio seguito a Lazio-Empoli. Il serbo salterà quindi entrambe le gare dell'ottavo di Europa League contro il Siviglia. Per l'andata del doppio confronto con gli spagnoli, in programma giovedì all'Olimpico, in forte dubbio resta Ciro Immobile. L'attaccante partenopeo ha riportato un'elongazione ai flessori della coscia sinistra, ha già intrapreso un programma di recupero mirato e personalizzato: "Siamo ottimisti - ha precisato il medico biancoceleste Rodia intervenendo sul canale ufficiale del club - ma anche prudenti in merito al suo rientro in campo: deve tornare al momento giusto ma anche nel modo migliore". Out ancora Wallace e Lukaku, la buona notizia dalla ripresa di oggi riguarda Luís Alberto, che oggi ha svolto l'intera seduta. Recuperati definitivamente anche Correa e Luiz Felipe.