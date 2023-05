Lazio, Pellegrini: "Abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo. C'è voglia di riscatto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno della Lazio, Luca Pellegrini, ha parlato al sito ufficiale del club biancoceleste, in vista della gara contro il Sassuolo.

Arriva il Sassuolo, in una gara fondamentale: quanta voglia di riscatto c'è dopo le due sconfitte di fila con Torino e Inter?

"C'è tanta voglia di riscatto, dopo le ultime due partite contro Torino e Inter in cui non sono arrivati punti. Abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo ma, come dice sempre il mister, non era facile prima e non è impossibile ora. Abbiamo il nostro obiettivo in testa e lo portiamo avanti fino alla fine".