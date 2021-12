Lazio, proposto il rinnovo a Luiz Felipe. Il giocatore è stato accostato anche al Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe presentato un'offerta, comprensiva di rilancio economico, per il rinnovo di contratto di Luiz Felipe. Le distanze si sono accorciate e i colloqui sono ripartiti con un riavvicinamento che fa addirittura pensare ad un accordo non più così lontano come sembrava nelle settimane passate. Il giocatore nei giorni scorsi è stato anche accostato al Milan, che come sappiamo, cerca un difensore centrale per sostituire l’infortunato Simon Kjaer.