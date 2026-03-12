Lazio, Provedel dimesso dopo l'operazione alla spalla. In porta col Milan ci sarà Motta
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Ivan Provedel, dopo l'intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma eseguito dal dottor Giovanni Di Giacomo e dal dottor Alberto Costantini, è stato dimesso. L'operazione, perfettamente riuscita, costringerà ora il portiere a un periodo di riposo articolare con un tutore per circa un mese, come fa sapere la società, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo. (ANSA).
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
