Lazio, Provedel dimesso dopo l'operazione alla spalla. In porta col Milan ci sarà Motta

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 14:21
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Ivan Provedel, dopo l'intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma eseguito dal dottor Giovanni Di Giacomo e dal dottor Alberto Costantini, è stato dimesso. L'operazione, perfettamente riuscita, costringerà ora il portiere a un periodo di riposo articolare con un tutore per circa un mese, come fa sapere la società, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo. (ANSA).