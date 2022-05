Lazio, Sarri aspetta 7-8 rinforzi: Romagnoli è uno degli obiettivi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Messaggero in edicola oggi ha fatto il punto sul futuro della Lazio di Maurizio Sarri scrivendo che il tecnico toscano aspetta con ansia i 7-8 rinforzi promessi dalla società in vista della prossima stagione. I nomi più caldi in lizza sono: Carnesecchi o Sergio Rico in porta, con Vicario e Provedel che restano in corsa, Romagnoli per la difesa, Vitinha per il centrocampo e Caputo come vice-Immobile. Sulla fascia sinistra Emerson Palmieri sarebbe l’ideale, mentre davanti alla difesa si punta a uno fra Ilic, Maxime Lopez e Fagioli. Altra alternativa in attacco è Bourigeaud del Rennes.