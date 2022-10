Lazio, Sarri: "Dobbiamo diventare grandi in Italia prima ancora di diventarlo in Europa come Milan e Napoli"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è così espresso in conferenza stampa sul progetto biancoceleste: "Sono partite che ci possono dare o possono togliere, dipende dalla mentalità. Se non siamo maturi e ci sentiamo appagati, ci tolgono, perché giocheremo con meno motivazioni. Noi dobbiamo diventare grandi in Italia prima ancora di diventare tali in Europa, come hanno fatto Milan e Napoli. La differenza di corsa in Europa? Solo lo Sturm Graz all’andata ha avuto dati atletici migliori di noi. In 7 anni il Chelsea è la squadra che ho allenato che ha corso di meno, ma non sembrava perché aveva doti di accelerazioni importanti”.