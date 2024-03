Lazio, Sarri: "Dobbiamo giocare con lo stesso spirito e con la stessa ferocia vista contro il Milan"

Maurizio Sarri è carico, l'impresa a Monaco di Baviera non è impossibile. La Lazio cerca il riscatto dopo i ko contro Fiorentina e Milan, ma domani si troverà di fronte il Bayern, che non sta avendo un grande rendimento in Bundesliga, ma che resta sempre una squadra temibilissima con grandi campioni, uno su tutti Harry Kane, che sta segnando tantissimo e non accenna a volersi fermare. Il tecnico biancoceleste, come riporta l'edizione locale de La Repubblica, ha parlato alla squadra e ha mandato un messaggio chiaro: "Dobbiamo giocare con lo stesso spirito, con la stessa ferocia che ho visto l'altra sera all'Olimpico, trasformando la rabbia in carica agonistica".

All'Allianz Arena la squadra non sarà sola perché arriveranno ben 3.400 tifosi dalla Capitale per stare al fianco dei calciatori e del tecnico, spingendoli per provare a sovvertire il pronostico, che vede i tedeschi favoriti malgrado la sconfitta dell'andata. La Lazio però avrà nel suo motore un Mattia Zaccagni in più, che può diventare una risorsa decisiva e fare la differenza con le sue qualità tecniche.

Lotito è convinto che la questione contratto sarà risolta e chiede a lui e Felipe Anderson una prova di alto livello. Confermato Immobile al centro dell'attacco, gli unici indisponibili saranno Sepe, che è stato colpito dall'influenza, Patric e Rovella. Nel pomeriggio la partenza per la Germania, consapevoli che la Lazio sta inseguendo un sogno.