Lazio, Sarri: "Più sette sul quinto posto? Ci sono 27 punti in palio…"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato della corsa Champions League ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Juventus, vinto per 2-1: "I punti sembrano tanti (+7 sul quinto posto, ndr), ma in realtà ce ne sono 27 in palio e abbiamo partite durissime. Non è facile adesso e non era impossibile mesi fa quando eravamo sotto".