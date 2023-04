Lazio, Sarri: "Scudetto Napoli? Tavola apparecchiata per la nostra sconfitta"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Inter-Lazio sarà decisiva anche per lo scudetto del Napoli. In caso di vittoria dei nerazzurri o di pareggio, alla squadra di Spalletti basterebbe battere la Salernitana per festeggiare il tricolore già domani. Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ne parla così: "Noi dobbiamo pensare alla nostra partita. La tavola è stata apparecchiata per la festa, per la nostra sconfitta. Noi dobbiamo fare il massimo. Il Napoli festeggerà lo stesso, ma speriamo il più tardi possibile”.