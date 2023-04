Lazio, Sarri sulla Champions: "Una cazz**a pensare che ora sia semplice qualificarsi"

MilanNews.it

Una tabella per calcolare i punti per la qualificazione in Champions? Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, attualmente al secondo posto in classifica, non ci vuole nemmeno pensare: "Se ne vedo qualcuna la straccio". Poi continua: "Noi dobbiamo pensare alla prossima partita, mancano dieci partite e nelle ultime abbiamo recuperato tantissimi punti a tutti. Se prima non era possibile ora sembrava una cazzata, così come può essere una cazzata pensare che adesso sia semplice centrare la qualificazione in Champions".