Lazio, Savic: "Futuro? Ho un altro anno di contratto, ne parleremo a fine stagione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Cremonese: "Bella giornata, poteva finire in maniera ancora migliore perché vincevamo 2-0 e stavamo per rovinarla. Per fortuna abbiamo vinto e festeggiamo tante cose".

Contento della stagione?

"Abbiamo fatto una bella stagione, era il nostro obiettivo dal primo giorno. Ci siamo riusciti, siamo contenti".

Cosa hai detto a Radu?

"Gli avevo detto che se avessi segnato sarei andato da lui a esultare, per me è come un fratello maggiore"

Cosa è cambiato con Sarri?

"Difficile da spiegare, da due anni giochiamo con un sistema nuovo. Il mister ci ha dato una bella mano".

Resterai alla Lazio?

"Ho un altro anno di contratto, ne parleremo a fine stagione. Adesso abbiamo ancora una partita"