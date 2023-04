Lazio, Tare: "Il secondo posto è un obiettivo prefissato da inizio stagione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Igli Tare, dirigente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando anche la lotta per la Champions League: "E' inutile sottolineare quanto sarebbe importante chiudere al secondo posto, è un obiettivo prefissato ad inizio stagione. Rispetto all'anno scorso, la squadra ha fatto un altro passo avanti per quanto riguarda l'organizzazione: abbiamo numeri importanti, siamo la miglior difesa. Questo obiettivo è fondamentale per la crescita del progetto Lazio".