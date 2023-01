Lazio, Tare: "Obiettivo Champions? È un traguardo complicato"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo. Il dirigente biancazzurro ha parlato dell'obiettivo quarto posto: "Non è un risultato miracoloso, non c'è posto per creare polemiche. È un obiettivo complicato, ci sono tante squadre blasonate, ma la Lazio ha tutte le carte in regola per lottare per la Champions, ha anche il dovere di farlo, sarebbe fondamentale per la crescita della società".