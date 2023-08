Lazio, ufficiale l'arrivo di Kamada: avrà la maglia numero 6

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Ora è ufficiale: Daichi Kamada è un giocatore della Lazio. Il centrocampista giapponese, arrivato nella Capitale da svincolato dopo quattro anni all'Eintracht Francoforte, ha firmato il contratto che lo legherà al club biancoceleste. Questo il comunicato sul sito della Lazio: "Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio.

Il calciatore, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Sarri". Il nipponico indosserà la maglia numero 6, come si vede nella foto (pubblicata su Twitter) che lo ritrae sorridente accanto al presidente della Lazio Claudio Lotito. Kamada è il secondo rinforzo del mercato estivo biancoceleste, dopo Valentin Castellanos. (ANSA).