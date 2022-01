Lazovic (zio Lazetic): "Mio nipote è simile a Vlahovic. Hanno lo stesso potenziale"

I colleghi di Tuttojuve, hanno intervistato Zarko Lazovic, zio di Marko Lazetic, neo acquisto del Milan. Alla domanda se il nipote Marko fosse davvero simile a Dusan Vlahovic per caratteristiche di gioco, Lazovic ha risposto così: “È molto simile per caratteristiche a Dusan, non ha il suo stesso fisico ma è bravo tecnicamente. Ha il suo stesso potenziale, però è ancora molto giovane e ci vorrà il tempo giusto per farlo maturare. Il suo approdo al Milan mi rende felice, è l'occasione perfetta per poter apprendere da due campioni come Ibrahimovic e Giroud. Mi hanno sempre parlato bene di Pioli, è un allenatore che crede molto nei ragazzi. Arriverà la sua chance".