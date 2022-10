Le azzurre del pallone davanti alle opere di Rubens, poi il Brasile

Fonte: ANSA

(ANSA) - GENOVA, 09 OTT - Pausa culturale per la nazionale femminile di calcio prima dell'allenamento in vista dell'amichevole con il Brasile in programma domani pomeriggio al Ferraris. Le azzurre, su invito del Comune di Genova, hanno visitato la mostra su Rubens allestita a Palazzo Ducale. Le calciatrici per oltre un'ora hanno mostrato interesse per le opere del pittore barocco, ascoltando con attenzione le parole delle guide di Palazzo Ducale. Le azzurre sono rimaste affascinate da alcune tra le opere più importanti del pittore, come il "Ritratto di Violante Maria Spinola Serra" del Faringdon Collection Trust, e il "San Sebastiano", proveniente da una collezione privata europea e mai esposto in Italia. "Il calcio è importante - ha detto il commissario tecnico Milena Bertolini - ma è importante anche il resto. La città è bellissima, io tra l'altro non ero mai venuta nel centro storico e devo dire che sono rimasta colpita dalla sua bellezza. Stamattina ci siamo concesse un momento di cultura, poi penseremo alla partita. La nazionale femminile manca a Genova da 17 anni e lunedì torna allo stadio Ferraris, uno stadio particolare, che è impregnato di passione, dove disputeremo una partita di assoluto livello, con una delle squadre più forti. Miglior cornice non potevamo scegliere". Soddisfazione è stata espressa dall'assessora comunale allo Sport eal Turismo Alessandra Bianchi che ha accolto e accompagnato le azzurre. "Vedere le calciatrici ammirare le opere in mostra è il segnale che si può veicolare cultura e turismo anche attraverso la passione per lo sport". Il ct Bertolini ha consegnato all'assessora la maglia azzurra con il numero 10 e in cambio ha avuto la bandiera di The Ocean Race The Grand Finale, la competizione velica intorno al mondo, promettendo di seguire l'evento che la prossima estate si concluderà a Genova. (ANSA).